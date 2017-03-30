Больных гриппом и ОРВИ в Омском регионе уменьшилось на 10 процентов

Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало данные об эпидемической обстановке в регионе.

По данным ведомства, с 20 по 26 марта в области зарегистрировано 10 817 человек, болеющих гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В настоящее время среди 10 тысяч жителей Омской области нездоровы 54 человека. Уровень заболеваемости сейчас на 22,5% ниже эпидемического порога.

Как гласят результаты лабораторных исследований, в настоящее время удельный вес вирусов гриппа составил 68,2%. В Омской области циркулируют 2 вируса гриппа: А (H3N2) и 13 вирусов гриппа В.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что уровень заболеваемости снизился по сравнению с прошлой неделей на 10,6%. Так, неделей ранее в регионе все еще болели 12 905 человек.

Всего с начала эпидемического сезона с сентября 2016 года в Омской области лабораторно подтвердили 372 случая гриппа. Из них — 106 случаев гриппа А, 173 случая гонконгского гриппа (A/H3N2), также было зафиксировано 2 случая свиного гриппа (A/H1N1 pdm), а 91 человек заболел гриппом B.

Количество страдающих ОРВИ и гриппом в области все уменьшается. Тем не менее, управление Роспотребнадзора продолжает проводить мониторинг заболеваемости среди жителей Омска и Омской области.