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09:27 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

ВДНХ присоединилась к международному проекту по обмену открытками

Специально для посткроссинга разработали десять видов открыток.

6
фотографий
6
фотографий

ВДНХ присоединилась к международному проекту по обмену открытками под названием посткроссинг. Специально для него были разработаны уникальные открытки с историческим и современными видами выставки. Их можно отправить в любую точку мира прямо с территории ВДНХ.

«На выбор посетителей предлагается 10 видов открыток с историческими и современными изображениями знаковых достопримечательностей, среди которых главный вход, Зелёный театр, центральный павильон, фонтаны “Золотой колос”, “Каменный цветок” и другие», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Открытку, а также красивый конверт с логотипом ВДНХ можно купить в инфоцентре, а почтовую марку — в историческом почтовом отделении, которое находится поблизости, в правом крыле главного входа. На фасаде инфоцентра установили новый почтовый ящик. В фирменном сувенирном магазине напротив можно также купить рисованные открытки с различными сюжетами: романтические вечера на катке, спектакли на летних площадках ВДНХ, экспозиции в павильонах, спорт на свежем воздухе и другими.

Посткроссинг предполагает обмен открытками с незнакомыми пользователями по всему миру. У проекта есть свой сайт, зарегистрировавшись на котором можно отправлять карточки одним людям, а получать — от других. У приверженцев посткроссинга также есть множество групп в соцсетях.

Проект появился в 2005 году — после того как популярность набрал буккросинг (обмен книгами). На сегодняшний день посткроссингом занимаются участники из 248 стран. Под влиянием проекта даже те люди, которые в нём не участвуют, начали отправлять бумажные открытки из путешествий своим друзьям и близким.

«Как известно, подписанная собственноручно открытка в бумажном конверте всегда несёт в себе частичку того места, откуда она отправлена», — отметили в пресс-службе ВДНХ.

В то же время коллекционеры открыток из разных стран смогут пополнить свои альбомы оригинальными открытками с живописными видами и уникальными памятниками архитектуры ВДНХ.

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