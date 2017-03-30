Из Таймырской тундры на санях вывезли крылья самолета Си-47 «Дуглас»
Потребовалось дня для того, чтобы выкопать крылья
Потребовалось дня для того, чтобы выкопать крылья
Накануне из Таймырской тундры вывезли крылья «Дугласа». Два дня ушло на то, чтобы выкопать крылья
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Напомним, летом экспедиция Русского географического общества доставила с Таймыра в Красноярск самолет С-47 «Дуглас», который находился в тундре с 1947 года, когда совершил аварийную посадку. Сначала на вертолете, а затем по воде фюзеляж и хвост самолета были доставлены в краевой центр, где ими уже занимаются специалисты. Им предстоит восстановить самолет, который в будущем станет главным экспонатом музея освоения русского севера.