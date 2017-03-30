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07:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из Таймырской тундры на санях вывезли крылья самолета Си-47 «Дуглас»

Потребовалось дня для того, чтобы выкопать крылья из-под снега.

Накануне из Таймырской тундры вывезли крылья «Дугласа». Два дня ушло на то, чтобы выкопать крылья из-под снега и аккуратно загрузить их на специально изготовленные сани.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю отмечают, что группа специалистов выехала на место еще 17 марта. Однако в условиях низовой метели и плохой видимости группа прибыла только 22 марта, еще два дня потребовалось, чтобы выкопать крылья. Обратная дорога заняла три дня. В условиях метели вездеходы передвигались по тундре очень медленно, максимально стараясь не повредить крылья. 27 марта ценный груз был доставлен в район Талнаха, где будет храниться до начала речной навигации.

Напомним, летом экспедиция Русского географического общества доставила с Таймыра в Красноярск самолет С-47 «Дуглас», который находился в тундре с 1947 года, когда совершил аварийную посадку. Сначала на вертолете, а затем по воде фюзеляж и хвост самолета были доставлены в краевой центр, где ими уже занимаются специалисты. Им предстоит восстановить самолет, который в будущем станет главным экспонатом музея освоения русского севера.

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