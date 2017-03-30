Старое здание иркутского ТЮЗа будут реставрировать

Как 30 марта сообщила пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области со ссылкой на министра Ольгу Стасюлевич, на эти цели из областного бюджета будет выделено 30 млн рублей.

Заказчиком выполнения корректировки проектной документации выступит областной Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области. Подрядчик будет определен на конкурсной основе. «Здание по улице Ленина, 13 обязательно должно быть реконструировано и отреставрировано. Когда будет готова необходимая документация, мы будем претендовать и на федеральное финансирование, частично проект будет профинансирован и за счет областных средств», — сказала министр Ольга Стасюлевич.

«В настоящий момент состояние конструктивных элементов интенсивно ухудшается. Значительно изменились технические условия подключения к инженерным сетям. Проект требует корректировки, дополнения и приведения в соответствие с учетом всех изменений», — отметил начальник производственно-технического отдела регионального минкультуры Дмитрий Урнышев.