Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
На борьбу с клопами направили грибок
В России запретят старые электросчетчики
Стоит ли покупать ребенку домашнее животное
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Старое здание иркутского ТЮЗа будут реставрировать

Корректировку устаревшего проекта реставрации, реконструкции и расширения театра юного зрителя им. А. Вампилова, расположенного на улице Ленина, 13 в Иркутске, проведут в 2017 году.

Как 30 марта сообщила пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области со ссылкой на министра Ольгу Стасюлевич, на эти цели из областного бюджета будет выделено 30 млн рублей.

Заказчиком выполнения корректировки проектной документации выступит областной Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области. Подрядчик будет определен на конкурсной основе. «Здание по улице Ленина, 13 обязательно должно быть реконструировано и отреставрировано. Когда будет готова необходимая документация, мы будем претендовать и на федеральное финансирование, частично проект будет профинансирован и за счет областных средств», — сказала министр Ольга Стасюлевич.

«В настоящий момент состояние конструктивных элементов интенсивно ухудшается. Значительно изменились технические условия подключения к инженерным сетям. Проект требует корректировки, дополнения и приведения в соответствие с учетом всех изменений», — отметил начальник производственно-технического отдела регионального минкультуры Дмитрий Урнышев.

Здание Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова является памятником истории и культуры конца ХΙХ века. Оно находится в областной собственности, на основании права оперативного управления театр занимает помещения общей площадью 2093,4 кв.м. Из-за общего ветхого состояния и аварийности несущих конструкций театр, который размещался в историческом доме с 1937 года, был вынужден покинуть его и полностью прекратить эксплуатацию объекта. Научно-проектная документация для реставрации, реконструкции и расширения помещений театра была разработана в 2004 году ОАО «Иркутский Промстройпроект» за счет средств областного бюджета, тогда же было получено положительное заключение Главгосэкспертизы Российской Федерации. Однако реставрация не началась из-за отсутствия финансирования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь