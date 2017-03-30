Старое здание иркутского ТЮЗа будут реставрировать
Корректировку устаревшего проекта реставрации, реконструкции и расширения театра юного зрителя им. А. Вампилова, расположенного на улице Ленина, 13 в Иркутске, проведут в 2017 году.
Корректировку устаревшего проекта реставрации, реконструкции и расширения театра юного зрителя им. А. Вампилова, расположенного на улице Ленина, 13 в Иркутске, проведут в 2017 году.
Как 30 марта сообщила
Заказчиком выполнения корректировки проектной документации выступит областной Центр по сохранению
«В настоящий момент состояние конструктивных элементов интенсивно ухудшается. Значительно изменились технические условия подключения к инженерным сетям. Проект требует корректировки, дополнения и приведения в соответствие с учетом всех изменений», — отметил начальник
Здание Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова является памятником истории и культуры конца ХΙХ века. Оно находится в областной собственности, на основании права оперативного управления театр занимает помещения общей площадью 2093,4 кв.м.