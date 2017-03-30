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07:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Апрель в краевом театре пройдет под знаком Белобровой

Апрельский репертуар театра Приморского академического театра имени Горького, как обычно, значим и разнообразен, но только с 12 по 16 апреля ежедневно на сцене краевого театра во Владивостоке будут представлены лучшие и популярнейшие спектакли репертуара «горьковки» с участием народных артистов РФ Александра Славского и Владимира Сергиякова и заслуженной артистки Ларисы Белобровой, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В очередной, апрельский, накануне «дня варенья» заезд актрисы на свою малую родину, в Приморье, Белоброва в течение пяти дней отыграет на сцене театра своеобразный «бенефис», участвуя в постановках таких спектаклей как комедия «№ 13, или Безумная ночь», трагикомедия «Товарищ», трагикомедия же «Забыть Герострата», комедия «Иванов» и драма «Поминальная молитва».

В апреле театр им. Горького, надеемся, блеснет постановкой комедии Александра Образцова о любви «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс».

Пьесу «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс», по информации ИА «Дейта» привезла в Приморье и рекомендовала к постановке заслуженная актриса РФ Лариса Белоброва, сыгравшая в антрепризе этой комедии «в довлатовском стиле» в компании Ольги Хохловой, Дмитрия Назарова, Георгия Мартиросяна. Причудливая и весёлая комедия замечательного драматурга Александра Образцова о нашем недавнем советском прошлом, когда на доступном всем отдыхе в Крыму соединялись и смешивались в странный и забавный конгломерат разные слои общества: от шахтёров до художников, объединённых общей страстью к изысканным крымским и не только крымским напиткам, а также к свободным, но не всегда доступным, женщинам. Как бы то ни было, а в результате всё сводится к поиску той одной, единственной и неповторимой, которой так не хватает в жизни. И иногда, в результате этого поиска самые немыслимые фантазии становятся реальностью!

Василий Буслаев.

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