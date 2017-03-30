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08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Санаторий «Янган-Тау» стал лучшим в России

Эксперты оценивали масштаб бизнеса и инвестиционный потенциал санаториев.

Башкирский санаторий возглавил рейтинг инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Эксперты оценивали масштаб бизнеса и инвестиционный потенциал. «Янгантау-Тау» стал лучшим по всем показателям.

— Всего в рейтинг попали санатории из 27 регионов, — отметили в рейтинговом агентстве RAEX, — то есть почти в каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один достойный оздоровительный комплекс. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

Комментарии
1
lexx
сейчас еще цены взвентят, в санатоиях Башкирии отдыхать в два-три раза дороже чем в Турции и Египте и на Кипре, хотя сервис в разы отстает.
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