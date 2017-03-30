Георгиевский военно-патриотический фестиваль пройдёт в Челябинске 6 мая
Мероприятие объединит историческое фехтование, гиревой спорт, воркаут и стронгфит.
Мероприятие объединит историческое фехтование, гиревой спорт, воркаут и стронгфит.
Фестиваль Георгиевский
6 мая в Легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по нескольким видам спорта. Мероприятие объединит историческое фехтование, гиревой спорт, воркаут, стронгфит.
«Фестиваль приурочен ко Дню великомученика Георгия Победоносца, который отмечается 6 мая. Спортсмены согласились под эгидой церкви принять участие в таком мероприятии», — рассказывает Ярослав Иванов.
Отметим, что мультитурнир проходит в Челябинске впервые.