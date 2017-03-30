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08:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Георгиевский военно-патриотический фестиваль пройдёт в Челябинске 6 мая

Мероприятие объединит историческое фехтование, гиревой спорт, воркаут и стронгфит.

Фестиваль Георгиевский военно-патриотический пройдёт в Челябинске, сообщает протоиерей, руководитель отдела по делам молодёжи Челябинской епархии Ярослав Иванов.

6 мая в Легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по нескольким видам спорта. Мероприятие объединит историческое фехтование, гиревой спорт, воркаут, стронгфит.

«Фестиваль приурочен ко Дню великомученика Георгия Победоносца, который отмечается 6 мая. Спортсмены согласились под эгидой церкви принять участие в таком мероприятии», — рассказывает Ярослав Иванов.

Отметим, что мультитурнир проходит в Челябинске впервые.

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