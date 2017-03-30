МЧС: Качество питьевой воды в Троицке стало улучшаться

Качество питьевой воды в Троицке (Челябинская область) стало улучшаться — по данным МЧС, за минувшие сутки отмечено снижение концентрации марганца в полтора раза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным лабораторных исследований, проведенных вечером 29 марта, показатель «марганец» в питьевой воде составил 0,8 мг / куб. дм. Напомним, что днем ранее эта цифра составляла 1,4 мг / куб. дм при величине допустимого уровня 0,1 мг / куб. дм, что составляет 14 ПДК при критерии существенного ухудшения 10 ПДК.

«В среду этот показатель улучшился и составляет 8 ПДК», — сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

По данным ведомства, «ситуация имеет цикличный характер, повторяется ежегодно в период таяния снега», контроль качества воды проводится каждые шесть часов.