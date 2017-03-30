Умер бывший футболист актауского «Мунайши» и сборной СССР

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА родился в Казахстане — в совхозе «Энтузиаст» Нуринского района Карагандинской области, однако футбольное образование он получал в ростовском спортинтернате.

На излете игровой карьеры в 1996 году Валерий Глушаков «засветился» в футбольном чемпионате суверенного Казахстана, проведя 11 матчей за «Мунайши» из Актау.