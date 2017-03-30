На пермский конкурс «Город — это мы» поступило рекордное количество заявок

Завершился прием заявок на участие в XIX конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». Всего заявлено 345 проектов. Больше всего заявок поступило в номинации «Пермь — территория культуры» — 43 проекта, «Видим проблему — можем решить» — 42 проекта, «Общественное партнерство» — 40 проектов. Эти номинации традиционно являются одними из наиболее популярных в конкурсе, отмечают организаторы.

Значительное число проектов некоммерческие организации представили также в номинации «Семья — основа общества» — 35 проектов, «Мы выбираем спорт» — 30 проектов, «Природа в городе» — 23 проекта и «История города в значимых событиях» — 23 проекта.

По итогам рассмотрения конкурсная комиссия утвердила реестр принятых проектов. Итоги конкурса подведут в апреле. Проекты, которые будут названы победителями, получат городские гранты на их реализацию.