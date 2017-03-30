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08:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Коркино многодетную мать-кукушку арестовали на десять суток

КОРКИНО, 30 марта, РИА ФедералПресс. Мировой суд в Коркино на десять суток арестовал 32-летнюю мать троих детей. Младшего двухлетнего сына она сама отвела в детский дом, в отношении остальных детей она лишена родительских прав, сообщает пресс-центр УФССП по Челябинской области.

Старший мальчик уже усыновлен, средний 2013 года рождения, находится под опекой воспитателя детского учреждения, куда поместили ребенка после лишения матери родительских прав.

Органы опеки готовятся выйти в суд с ходатайством о лишении родительских прав в отношении младшего сына.

Добавим, что сыновьям женщина задолжала 400 тысяч рублей алиментов. Женщина дважды была судима за кражи. В 2013 году она была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ей пять месяцев исправительных работ, но позже наказание было заменено на лишение свободы.

В 2015 году она повторно предстала перед судом, который назначил ей семь месяцев исправработ, но наказание вновь было заменено на лишение свободы сроком на три месяца.

Ситуация повторилась и в 2016 году: по третьему приговору вновь назначены исправительные работы, но женщина попала в колонию, откуда вышла в сентябре 2016 года.

С января 2017 года жительница Коркино находилась в розыске. Ее удалось найти, принудительно доставить в отдел судебных приставов Коркино, где был составлен протокол за неуплату алиментов. Судья, в этот же день рассмотрев протокол, назначил ей десять суток ареста.

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