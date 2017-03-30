Почти половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области

Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки в отдельных районах Челябинской области выпало до 12 мм осадков, что почти составляет месячную норму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». «С восьми часов 29 марта в регионе прошли небольшие и умеренные “мокрые” снегопады, ночью в западных и юго-западных районах — сильные, количество осадков составило от 2 до 12 мм. Местами отмечались отложение мокрого снега на проводах, на отдельных участках дорог — гололедица. Кроме того, отдельные порывы ветра достигали 15−18 метров в секунду», — сообщили в Челябинском ЦГМС.

<div id="vk_post_6278716_4451"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_6278716_4451", 6278716, 4451, 'epnBUG5WCFLwFFz1sgEzQd9pWoTQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

В южноуральской столице несколько суток подряд фиксируется очень низкое атмосферное давление — в восемь утра 30 марта оно составляло 715 мм ртутного столба. По данным синоптиков, в течение дня АД повысится до 722 мм.

<div id="vk_post_6719607_16602"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_6719607_16602", 6719607, 16602, 'eK8PjP6BDY2RUyDfMguCkom2B-lr')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

Сегодня днем по области прогнозируются умеренные снегопады, в отдельных районах возможна метель, на дорогах — сильная гололедица, отдельные порывы западного — северо-западного ветра могут достигать 18−23 метров в секунду.

<div id="vk_post_21874704_3810"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_21874704_3810", 21874704, 3810, 'ybNGlKAl-830qPrp1_hmEt9GwOOt')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>