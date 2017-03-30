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08:48 (мск), источник: dostup1.ru

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области

Сегодня днем ожидаются умеренные снегопады, возможны метели, на дорогах — сильная гололедица, порывистый ветер.

Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки в отдельных районах Челябинской области выпало до 12 мм осадков, что почти составляет месячную норму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С восьми часов 29 марта в регионе прошли небольшие и умеренные “мокрые” снегопады, ночью в западных и юго-западных районах — сильные, количество осадков составило от 2 до 12 мм. Местами отмечались отложение мокрого снега на проводах, на отдельных участках дорог — гололедица. Кроме того, отдельные порывы ветра достигали 15−18 метров в секунду», — сообщили в Челябинском ЦГМС.

В южноуральской столице несколько суток подряд фиксируется очень низкое атмосферное давление — в восемь утра 30 марта оно составляло 715 мм ртутного столба. По данным синоптиков, в течение дня АД повысится до 722 мм.

Сегодня днем по области прогнозируются умеренные снегопады, в отдельных районах возможна метель, на дорогах — сильная гололедица, отдельные порывы западного — северо-западного ветра могут достигать 18−23 метров в секунду.

Среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, равняется 734−742 мм ртутного столба, в Челябинске — 742 мм. В северной половине области в марте выпадает 24−35 мм осадков, на остальной территории — 15−18 мм.

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