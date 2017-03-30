Почти половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области
Сегодня днем ожидаются умеренные снегопады, возможны метели, на дорогах — сильная гололедица, порывистый ветер.
Сегодня днем ожидаются умеренные снегопады, возможны метели, на дорогах — сильная гололедица, порывистый ветер.
За минувшие сутки в отдельных районах Челябинской области выпало до 12 мм осадков, что почти составляет месячную норму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С восьми часов 29 марта в регионе прошли небольшие и умеренные “мокрые” снегопады, ночью в западных и
В южноуральской столице несколько суток подряд фиксируется очень низкое атмосферное давление — в восемь утра 30 марта оно составляло 715 мм ртутного столба. По данным синоптиков, в течение дня АД повысится до 722 мм.
Сегодня днем по области прогнозируются умеренные снегопады, в отдельных районах возможна метель, на дорогах — сильная гололедица, отдельные порывы западного —
Среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, равняется 734−742 мм ртутного столба, в Челябинске — 742 мм. В северной половине области в марте выпадает 24−35 мм осадков, на остальной территории — 15−18 мм.