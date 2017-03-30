Погода на сегодня: В некоторых областях Украины жителей ожидает похолодание и дожди

В четвергом, 30 марта, на территории западных, восточных, и в некоторых районах южных областей пройдут дожди в остальных районах ожидается переменная облачность. Во всех областях Украины ожидает похолодание. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +7до +10, во всех областях пройдут небольшие дожди. На севере будет незначительно прохладнее — от +5 до +8, ожидается переменная облачность. В восточных областях ожидаются небольшие дожди, днем температура до +15. На юге прогнозируется более теплая погода, температура до +16.

В Киеве ожидается сухая погода, температура воздуха днем от +6 до +8.