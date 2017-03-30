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08:37 (мск), источник: РИА Новости

Россияне хотят видеть своих детей врачами, военнослужащими и юристами

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Медицину, армию и юриспруденцию россияне считают для своих детей сейчас наиболее перспективными сферами занятости, при этом стало меньше тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи решили выяснить представления россиян об идеальной профессии для детей. Как показал опрос, наиболее привлекательными сейчас, как и в последние десять с лишним лет, являются медицинские профессии. Причем с годами желание видеть своих детей именно медработниками растет: сегодня более трети (35%) россиян, имеющих детей или внуков, называют предпочтительной профессию врача (12% в 2005 году).

На втором месте в списке лучших, по оценкам родителей, оказалась профессия военнослужащего, за минувшие пять лет она стала считаться более привлекательной — сейчас ее назвали 13% респондентов (6% в 2012 году).

Видеть своего ребенка юристом хотели бы 11% опрошенных. Каждый десятый считает предпочтительными сферами занятости для своих детей рабочие профессии и педагогику — их назвали по 10% участников опроса, причем пять лет назад привлекательной профессию учителя считали только 4% респондентов.

По сравнению с 2005 годом более привлекательными для родителей стали профессии инженера (9% в 2017 году против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского и строителя, которые сейчас назвали по 5% респондентов, тогда как в 2005 году эти специальности не называли вообще.

При этом финансовая сфера деятельности уже не считается столь актуальной: если в 2009 году профессию финансиста или бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня — только 9%, отмечают социологи. В 2005 году бизнесменами хотели видеть своих детей 7%, а в 2017 году эту профессию назвали только 2% респондентов.

Как показал опрос, доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, снизилась с 13% в 2005 году до 4% в 2017 году.

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Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что за последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных сфер занятости. По ее словам, благодаря принятым мерам, направленным на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса медиков, педагогов, военнослужащих, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла.

«В целом результаты опроса свидетельствуют о значимой позитивной динамике — все реже близкие родственники готовы рекомендовать своим детям выбирать специальности исключительно по принципу потенциальной доходности, отдавая предпочтения самым гуманным и социально значимым сферам. Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей сегодня в большей степени, чем десятилетие назад, соответствует актуальным запросам рынка труда, что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества», — считает Михайлова.

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость разных профессий в российских СМИ. В ТОП-5 профессий по количеству упоминаний в прошлом году входят политик (более 3,1 миллиона сообщений), спортсмен или спортивный тренер (2,6 млн), рабочие профессии (почти 2,5 млн), журналист и полицейский (по два с лишним миллиона упоминаний). «Медиалогия» провела анализ публикаций за период с января по декабрь 2016 года по собственной базе СМИ, включающей около 39,7 тысячи источников.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21—23 марта 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов; метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Комментарии
9
Дядя Сухов
Прально - запретить слесарей и строителей - надоели!
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Дядя Сухов
Ага - врачами-стоматологами, а не паталогоанатомами
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А Б
Нет ничего удивительного в таком выборе профессий, поскольку каждая из них, по мнению родителей, очевидно, позволяет им надеяться на то, что подобные занятия позволят им получить максимальный из возможных доходов. Военнослужащие получают довольно высокую оплату, плюс различные социальные льготы. Юристы и врачи - это те профессии, которые могут быть использованы для получения доходов в виде подарков, подношений и взяток.
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