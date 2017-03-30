Россияне хотят видеть своих детей врачами, военнослужащими и юристами

Социологи решили выяснить представления россиян об идеальной профессии для детей. Как показал опрос, наиболее привлекательными сейчас, как и в последние десять с лишним лет, являются медицинские профессии. Причем с годами желание видеть своих детей именно медработниками растет: сегодня более трети (35%) россиян, имеющих детей или внуков, называют предпочтительной профессию врача (12% в 2005 году).
На втором месте в списке лучших, по оценкам родителей, оказалась профессия военнослужащего, за минувшие пять лет она стала считаться более привлекательной — сейчас ее назвали 13% респондентов (6% в 2012 году).
Видеть своего ребенка юристом хотели бы 11% опрошенных. Каждый десятый считает предпочтительными сферами занятости для своих детей рабочие профессии и педагогику — их назвали по 10% участников опроса, причем пять лет назад привлекательной профессию учителя считали только 4% респондентов.
По сравнению с 2005 годом более привлекательными для родителей стали профессии инженера (9% в 2017 году против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского и строителя, которые сейчас назвали по 5% респондентов, тогда как в 2005 году эти специальности не называли вообще.
При этом финансовая сфера деятельности уже не считается столь актуальной: если в 2009 году профессию финансиста или бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня — только 9%, отмечают социологи. В 2005 году бизнесменами хотели видеть своих детей 7%, а в 2017 году эту профессию назвали только 2% респондентов.
Как показал опрос, доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, снизилась с 13% в 2005 году до 4% в 2017 году.
Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что за последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных сфер занятости. По ее словам, благодаря принятым мерам, направленным на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса медиков, педагогов, военнослужащих, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла.
«В целом результаты опроса свидетельствуют о значимой позитивной динамике — все реже близкие родственники готовы рекомендовать своим детям выбирать специальности исключительно по принципу потенциальной доходности, отдавая предпочтения самым гуманным и социально значимым сферам. Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей сегодня в большей степени, чем десятилетие назад, соответствует актуальным запросам рынка труда, что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества», — считает Михайлова.
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость разных профессий в российских СМИ. В ТОП-5 профессий по количеству упоминаний в прошлом году входят политик (более 3,1 миллиона сообщений), спортсмен или спортивный тренер (2,6 млн), рабочие профессии (почти 2,5 млн), журналист и полицейский (по два с лишним миллиона упоминаний). «Медиалогия» провела анализ публикаций за период с января по декабрь 2016 года по собственной базе СМИ, включающей около 39,7 тысячи источников.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21—23 марта 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов; метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.