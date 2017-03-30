Россияне хотят видеть своих детей врачами, военнослужащими и юристами

Социологи решили выяснить представления россиян об идеальной профессии для детей. Как показал опрос, наиболее привлекательными сейчас, как и в последние десять с лишним лет, являются медицинские профессии. Причем с годами желание видеть своих детей именно медработниками растет: сегодня более трети (35%) россиян, имеющих детей или внуков, называют предпочтительной профессию врача (12% в 2005 году).

На втором месте в списке лучших, по оценкам родителей, оказалась профессия военнослужащего, за минувшие пять лет она стала считаться более привлекательной — сейчас ее назвали 13% респондентов (6% в 2012 году).

Видеть своего ребенка юристом хотели бы 11% опрошенных. Каждый десятый считает предпочтительными сферами занятости для своих детей рабочие профессии и педагогику — их назвали по 10% участников опроса, причем пять лет назад привлекательной профессию учителя считали только 4% респондентов.

По сравнению с 2005 годом более привлекательными для родителей стали профессии инженера (9% в 2017 году против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского и строителя, которые сейчас назвали по 5% респондентов, тогда как в 2005 году эти специальности не называли вообще.

При этом финансовая сфера деятельности уже не считается столь актуальной: если в 2009 году профессию финансиста или бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня — только 9%, отмечают социологи. В 2005 году бизнесменами хотели видеть своих детей 7%, а в 2017 году эту профессию назвали только 2% респондентов. Как показал опрос, доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, снизилась с 13% в 2005 году до 4% в 2017 году.

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