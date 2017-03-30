ОМОН ищет нелегалов в торговом городе «Левобережный»
В социальных сетях появились фотографии людей в черной форме и в масках, а также снимок автомобиля правоохранителей.
В социальных сетях появились фотографии людей в черной форме и в масках, а также снимок автомобиля правоохранителей.
ОМОН ищет нелегалов в торговом городе «Левобережный», эту информацию «Вестям» подтвердили в
«Проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства», — заявили в МВД.
Очевидцы опубликовали фотографии работы людей в черной форме в сообществе «Инцидент. Новосибирск». На снимках видно людей в черной форме, а также автомобиль с зарешеченными окнами и надписью «ОМОН».