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09:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ОМОН ищет нелегалов в торговом городе «Левобережный»

В социальных сетях появились фотографии людей в черной форме и в масках, а также снимок автомобиля правоохранителей.

ОМОН ищет нелегалов в торговом городе «Левобережный», эту информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства», — заявили в МВД.

Очевидцы опубликовали фотографии работы людей в черной форме в сообществе «Инцидент. Новосибирск». На снимках видно людей в черной форме, а также автомобиль с зарешеченными окнами и надписью «ОМОН».

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