На трассах Челябинской области затруднено движение, отменена часть междугородних рейсов

Напомним, с 7 часов утра до особого распоряжения введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда на границе с Челябинской областью из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимости.
Как сообщают водители в соцсетях, на трассе в отдельных районах затруднено движение. Между Златоустом и Кусой в сторону Уфы образовалась пробка.
«Златоуст завалило снегом, так что будьте осторожны на Уреньге», — пишет Лилия. «В сторону Челябинска после Юрюзани фуры стоят. Обогнал и дальше поехал», — делится южноуралец.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, ночью на уборку дорог от снега было выведено 150 единиц техники. В дневные часы в связи с ухудшением дорожной ситуации количество снегоуборочной техники на дорогах будет увеличено.
По прогнозам челябинского гидрометцентра, снегопады в регионе сохранятся до пятницы, 31 марта. Столбик термометра в дневные часы будет показывать минусовые температуры — до минус 5 градусов. Поэтому на дорогах возможна гололедица.
Водителям рекомендуют во время поездок останавливаться и очищать лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида. А участки со снежными заносами проезжать сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью и соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирать номера экстренных служб 101, 102, 103.