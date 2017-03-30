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09:14 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассах Челябинской области затруднено движение, отменена часть междугородних рейсов

На юге Челябинской области и в горнозаводской зоне в связи с непогодой осложнена ситуация на дорогах. Отменены рейсы междугородних автобусов из Магнитогорска в Нагайбакский район, а также из Кусы в Челябинск. Затруднено движение на федеральной трассе М-5, но об отмене рейсов в этом направлении пока не сообщалось.

Напомним, с 7 часов утра до особого распоряжения введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда на границе с Челябинской областью из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимости.

Как сообщают водители в соцсетях, на трассе в отдельных районах затруднено движение. Между Златоустом и Кусой в сторону Уфы образовалась пробка.

«Златоуст завалило снегом, так что будьте осторожны на Уреньге», — пишет Лилия. «В сторону Челябинска после Юрюзани фуры стоят. Обогнал и дальше поехал», — делится южноуралец.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, ночью на уборку дорог от снега было выведено 150 единиц техники. В дневные часы в связи с ухудшением дорожной ситуации количество снегоуборочной техники на дорогах будет увеличено.

По прогнозам челябинского гидрометцентра, снегопады в регионе сохранятся до пятницы, 31 марта. Столбик термометра в дневные часы будет показывать минусовые температуры — до минус 5 градусов. Поэтому на дорогах возможна гололедица.

Водителям рекомендуют во время поездок останавливаться и очищать лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида. А участки со снежными заносами проезжать сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью и соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирать номера экстренных служб 101, 102, 103.

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