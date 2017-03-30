На трассах Челябинской области затруднено движение, отменена часть междугородних рейсов

Напомним, с 7 часов утра до особого распоряжения введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда на границе с Челябинской областью из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимости.

Как сообщают водители в соцсетях, на трассе в отдельных районах затруднено движение. Между Златоустом и Кусой в сторону Уфы образовалась пробка.

«Златоуст завалило снегом, так что будьте осторожны на Уреньге», — пишет Лилия. «В сторону Челябинска после Юрюзани фуры стоят. Обогнал и дальше поехал», — делится южноуралец.