В Омске утверждён план подготовки ко Дню поминовения

Для подготовки кладбищ Омска ко Дню поминовения, который православные христиане будут в этом году отмечать 25 апреля, городской администрацией подготовлен специальный план мероприятий. В соответствии с ним на территории всех муниципальных кладбищ будет проведена санитарная очистка.

«На дорогах, ведущих к местам захоронения, проведут аварийно-восстановительный ремонт. Будут подготовлены разворотные площадки для общественного транспорта и определены места для парковки личных автомобилей. Предусмотрена временная установка биотуалетов», — рассказали в мэрии Омска.

Кроме того, на кладбищах организуют дежурство сотрудников правоохранительных органов и дружинников, а также линейных бригад скорой медицинской помощи.