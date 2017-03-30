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09:20 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске утверждён план подготовки ко Дню поминовения

Радоница в этом году приходится на 25 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Для подготовки кладбищ Омска ко Дню поминовения, который православные христиане будут в этом году отмечать 25 апреля, городской администрацией подготовлен специальный план мероприятий. В соответствии с ним на территории всех муниципальных кладбищ будет проведена санитарная очистка.

«На дорогах, ведущих к местам захоронения, проведут аварийно-восстановительный ремонт. Будут подготовлены разворотные площадки для общественного транспорта и определены места для парковки личных автомобилей. Предусмотрена временная установка биотуалетов», — рассказали в мэрии Омска.

Кроме того, на кладбищах организуют дежурство сотрудников правоохранительных органов и дружинников, а также линейных бригад скорой медицинской помощи.

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