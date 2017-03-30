В Омске утверждён план подготовки ко Дню поминовения
Радоница в этом году приходится на 25 апреля.
Радоница в этом году приходится на 25 апреля.
Для подготовки кладбищ Омска ко Дню поминовения, который православные христиане будут в этом году отмечать 25 апреля, городской администрацией подготовлен специальный план мероприятий. В соответствии с ним на территории всех муниципальных кладбищ будет проведена санитарная очистка.
«На дорогах, ведущих к местам захоронения, проведут
Кроме того, на кладбищах организуют дежурство сотрудников правоохранительных органов и дружинников, а также линейных бригад скорой медицинской помощи.