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10:48 (мск), источник: Интерфакс

Выставка классика советской графики Верейского откроется в Русском музее

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Выставка работ Георгия Верейского — одного из классиков советской графики — открывается в четверг в Русском музее в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба учреждения, на выставке представят около 150 графических произведений — рисунки, офорты и литографии, а также живописные работы Верейского из собрания Русского музея.

Посетители также смогут увидеть малоизвестные широкому зрителю пейзажные работы — изображения Ленинграда и Москвы, деревенские пейзажи, открывающие особую камерную грань таланта мастера.

Выставка откроется в 16:00 в Михайловском замке и продлится до 15 мая.

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