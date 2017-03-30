Выставка классика советской графики Верейского откроется в Русском музее

Как сообщила пресс-служба учреждения, на выставке представят около 150 графических произведений — рисунки, офорты и литографии, а также живописные работы Верейского из собрания Русского музея.

Посетители также смогут увидеть малоизвестные широкому зрителю пейзажные работы — изображения Ленинграда и Москвы, деревенские пейзажи, открывающие особую камерную грань таланта мастера.

Выставка откроется в 16:00 в Михайловском замке и продлится до 15 мая.