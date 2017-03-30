Выставка классика советской графики Верейского откроется в Русском музее
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Выставка работ Георгия Верейского — одного из классиков советской графики — открывается в четверг в Русском музее в Петербурге.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Выставка работ Георгия Верейского — одного из классиков советской графики — открывается в четверг в Русском музее в Петербурге.
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Посетители также смогут увидеть малоизвестные широкому зрителю пейзажные работы — изображения Ленинграда и Москвы, деревенские пейзажи, открывающие особую камерную грань таланта мастера.
Выставка откроется в 16:00 в Михайловском замке и продлится до 15 мая.