Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала весны

«В ночь на 30 марта на метеостанции на ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 6,3 градуса», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Тушино температура опустилась до минус 7,8 градуса. В пос. Черусти зафиксировано минус 9,2 градуса, в Дмитрове и Клину — 8,6 и 8,9 градуса мороза соответственно.