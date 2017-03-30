Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала весны

«В ночь на 30 марта на метеостанции на ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 6,3 градуса», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в Тушино температура опустилась до минус 7,8 градуса. В пос. Черусти зафиксировано минус 9,2 градуса, в Дмитрове и Клину — 8,6 и 8,9 градуса мороза соответственно.
Ранее сообщалось, что предстоящим днем температура в Москве будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с и порывами до 12−15 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%.
По прогнозам синоптиков, начиная с субботы, 1 апреля, в Москве начнется потепление — днем ожидается от плюс 3 до плюс 8 градусов, однако, в ночные часы воздух остынет до минус 9 градусов. В воскресенье, 2 апреля, ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем 7−12 градусов тепла. В начале новой недели в столице ожидается до 5 градусов тепла ночью, а днем — до плюс 14 градусов.