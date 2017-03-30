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09:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские врачи рассказали о сроках действия прививки от клеща

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова объяснила корреспондентам «Россия 24», на какой стадии курса прививок можно не бояться выходить в лес.

В 2016 году в Новосибирской области умерло 5 человек после клещевого энцефалита. В конце марта 2017 года в регионе был зафиксирован первый укус. В городе идет активная вакцинация от энцефалита, прививку ставят бесплатно всем желающим. Есть только один недочет — чтобы читаться полностью привитым от смертельного заболевания, нужно пройти курс из трех прививок. До завершения курса гулять в зеленых зонах небезопасно.

«Курс будет считаться незаконченным. После второй вакцины посмотреть кровь на напрженность иммунитета, сформировались ли антитела. Если сформировались, то можно выходить в лесную зону, выезжать на дачу. Если антитела не сформировались, есть опасность при укусе или наползании заразиться. Лучше оберечься», — пояснила Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Лучше всего поставить первую прививку в зимой, потому что вторая инъекция может быть назначена врачом через 2−7 месяцев. На прогулки в лесных насаждениях можно выходить только через 2 недели после второй прививки. Третью прививку обычно ставят через 5−12 месяцев после второй. Курс нужно снова повторить через год, затем повторять его каждые 3 года.

Альтернатива уколам — страховой полис от клещевого энцефалита. В случае укуса пострадавшему обещают обследование, введение гаммоглобулина, при необходимости — лечение в палате повышенной комфортности.

«Дополнительные препараты, размещение в более комфортной палате — практика показывает, что страховой суммы в 200 000 рублей хватает, чтобы все это покрыть», — рассказал «Вестям» председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Геннадий Плотников.

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