Министр из Пермского края стал героем программы «Вечерний Ургант»

Поступок министра по делам Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова приятно удивил ведущего юмористической передачи «Вечерний Ургант». Иван Ургант похвалил чиновника за то, что тот передал деньги за неиспользованный отпуск — 715 тысяч рублей — на благотворительность.

«Мы ругаем чиновников, пытаемся вывести их на чистую воду, подозреваем их. Человек не уходил в отпуск в течение пяти лет. И все деньги отдал на благотворительность. Этот поступок заслуживает уважения», — считает Иван Ургант.

Правда, и тут он не удержался от сарказма, добавив, что, судя по сумме, министр не ходил в отпуск на протяжении всей карьеры. В итоге Иван решил, что лучшим подарком работоспособному чиновнику станет фото на фоне пляжа.