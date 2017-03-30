Министр из Пермского края стал героем программы «Вечерний Ургант»
Ведущий рассказал о поступке Виктора Рычкова, который передал деньги за неиспользованный отпуск на благотворительность.
Ведущий рассказал о поступке Виктора Рычкова, который передал деньги за неиспользованный отпуск на благотворительность.
Поступок министра по делам
«Мы ругаем чиновников, пытаемся вывести их на чистую воду, подозреваем их. Человек не уходил в отпуск в течение пяти лет. И все деньги отдал на благотворительность. Этот поступок заслуживает уважения», — считает Иван Ургант.
Правда, и тут он не удержался от сарказма, добавив, что, судя по сумме, министр не ходил в отпуск на протяжении всей карьеры. В итоге Иван решил, что лучшим подарком работоспособному чиновнику станет фото на фоне пляжа.
Напомним, в марте стало известно, что чиновники, уволенные по решению