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09:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

Министр из Пермского края стал героем программы «Вечерний Ургант»

Ведущий рассказал о поступке Виктора Рычкова, который передал деньги за неиспользованный отпуск на благотворительность.

Поступок министра по делам Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова приятно удивил ведущего юмористической передачи «Вечерний Ургант». Иван Ургант похвалил чиновника за то, что тот передал деньги за неиспользованный отпуск — 715 тысяч рублей — на благотворительность.

«Мы ругаем чиновников, пытаемся вывести их на чистую воду, подозреваем их. Человек не уходил в отпуск в течение пяти лет. И все деньги отдал на благотворительность. Этот поступок заслуживает уважения», — считает Иван Ургант.

Правда, и тут он не удержался от сарказма, добавив, что, судя по сумме, министр не ходил в отпуск на протяжении всей карьеры. В итоге Иван решил, что лучшим подарком работоспособному чиновнику станет фото на фоне пляжа.

Напомним, в марте стало известно, что чиновники, уволенные по решению экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина, получили компенсацию за неиспользованные отпуска. В общей сложности сумма составила 23,7 миллиона рублей. Вчера появилась информация о том, что глава региона Максим Решетников посоветовал чиновникам вернуть деньги в бюджет или направить на благотворительность.

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