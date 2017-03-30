В Волгограде выпал снег с дождем
Сегодняшнее утро встретило волгоградцев дождем со снегом. По прогнозам синоптиков, осадки в центре города закончатся. Однако погода сегодня не порадует.
Сегодняшнее утро встретило волгоградцев дождем со снегом. По прогнозам синоптиков, осадки в центре города закончатся. Однако погода сегодня не порадует.
Небо останется пасмурным, и температура не поднимется выше двух градусов тепла.
На завтра прогноз более оптимистичен. Синоптики обещают ясную погоду с солнышком. Но температура поднимется лишь до плюс 4. На выходные нам опять обещают пасмурное небо, как и на всю будущую неделю. Зато столбик термометра поднимется до плюс 12. Вот такая противоречивая весна идет в