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09:21 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде выпал снег с дождем

Сегодняшнее утро встретило волгоградцев дождем со снегом. По прогнозам синоптиков, осадки в центре города закончатся. Однако погода сегодня не порадует.

Источник: РИАЦ

Небо останется пасмурным, и температура не поднимется выше двух градусов тепла.

На завтра прогноз более оптимистичен. Синоптики обещают ясную погоду с солнышком. Но температура поднимется лишь до плюс 4. На выходные нам опять обещают пасмурное небо, как и на всю будущую неделю. Зато столбик термометра поднимется до плюс 12. Вот такая противоречивая весна идет в город-герой.

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