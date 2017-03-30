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09:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину пришло похолодание, дожди и сильный ветер

В четверг, 30 марта, на большей части территории Украины днем похолодает до +6…+10, пройдут дожди.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. По всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе cтраны сегодня пройдут дожди. Днем похолодает до +6…+10. Исключением станет Закарпатье, где в четверг обещают +14…+16. На севере переменная облачность без осадков. При этом довольно холодно: +4…+7.

В центре — дождь. Днем до +8…+10.

На востоке также дождливо. В Донецке и Луганске дождь сильный. Днем воздух прогреется до +6…+9. В Запорожье до +15.

На юге сегодня дождь и сильный ветер. При этом похолодание не доберется до этих областей. Днем там +13…+16.

В Киеве 30 марта ожидается переменная облачность без осадков. Днем +6…+8.

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