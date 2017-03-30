Воронежские студенты стали лауреатами всероссийского конкурса «Голоса России»

Студенты отделения хорового народного пения воронежского колледжа имени Ростроповичей стали лауреатами всероссийского конкурса вокального искусства «Голоса России», сообщила пресс-служба областного департамента культуры в среду, 29 марта. Студент Денис Дашин получил диплом лауреата I степени, учащаяся Дарья Снеговская и ансамбль народной песни «ЛюбоЖить» стали лауреатами II степени.
Ребята выступили в Санкт-Петербурге. Конкурс проводился в нескольких номинациях: исполнение патриотических произведений, эстрадный, джазовый, академический и народный вокал. В нем приняли участие студенты и учащиеся музыкальных учебных заведений из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Кургана, Новосибирска, Сургута, Архангельска, Калининграда.
Учредители конкурса — Российский творческий союз работников культуры и его санкт-Петербургское отделение. Объединенное жюри возглавила заведующая кафедрой русского народного песенного искусства Государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Вера Сивова.