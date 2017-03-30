В Башкирском кадетском корпусе ПФО представили нового директора

Им стал «Отличник образования Республики Башкортостан» Рогач Виталий Петрович.

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. А. В. Доставалова создан в июле 2013 года на базе Республиканской кадетской школы-интерната по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича.

Сегодня учебное заведение переживает большую реконструкцию. Заместитель полномочного представителя ознакомился с инфраструктурой учреждения.

В прошлом году в рамках реализации проекта «КАДЕТСТВО» здесь были введены в эксплуатацию новый спальный корпус на 320 мест, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс и воздушно-десантный городок.

После осмотра инфраструктуры кадетского корпуса, Игорь Паньшин провел встречу с директором, родителями и преподавателями. Обсуждались вопросы организации образовательного процесса, воспитания, профориентационной работы и обеспечения кадетов.

— Главная задача учебного заведения — воспитать чувство патриотизма в подрастающем поколении. Сегодня нужно в детей вкладывать все самое лучшее: воинские традиции, теоретические и практические знания. Важно дать хорошее образование, которое пригодится им в жизни. Но еще важнее научить их отвечать за свои поступки, чтобы они понимали, что такое честь, достоинство и Родина, — подчеркнул Игорь Паньшин.