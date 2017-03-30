В Красноперекопском районе Крыма воду признали непригодной для питья

Воронцовский водозабор подземных природных вод — единственный источник централизованного водоснабжения для Красноперекопска, сел Таврическое, Совхозное, Рисовое, Почетное и Пятихатка. Исследовав пробы из разводящей системы водоснабжения в 2016 году, в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что питьевая вода не соответствует СанПиНу. В частности, в ней зафиксировано содержание хлоридов 858,9 миллиграмма на литр (при норме 350), общая минерализация 2462 (при норме 1000) и общая жесткость 25 миллимоля на литр (при норме 7,0). Минерализация в Красноперекопском районе превышает норму в пять-шесть раз. Соответствующее уведомление Роспотребнадзор направил в администрации Красноперекопска и Красноперекопского района.
Регулярное употребление жесткой воды без очистки негативно влияет на состояние почек, пищеварительной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Об этом было хорошо известно все последние десятилетия, и перекрытие Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году на качество воды в водопроводе как ни странно не повлияло: ведь переброска днепровской воды на полуостров носила сезонный характер, и в северных районах Крыма ее использовали только для нужд сельского хозяйства и промышленных предприятий.
Воду для питья — так исторически сложилось — на севере Крыма всегда добывали именно из скважин. Но власти Украины вместо того, чтобы решать проблему высокой минерализации воды, с позволения Министерства здравоохранения Украины разрешили использовать ее для питья. Местное население спасалось от жесткой воды как могло: в домах и квартирах устанавливали системы обратного осмоса и фильтры.
— Это дополнительные затраты из семейного бюджета, но выхода у нас нет, — говорит местная жительница Татьяна Карамзина. — Для чая вообще покупаем бутилированную воду, потому что специфический привкус остается даже после фильтра.
— Водоснабжение Красноперекопска осуществлялось из подземных скважин с самого начала, — говорит первый заместитель главы администрации Красноперекопска Сергей Гаврилец. — У меня есть данные по жесткости и сухому остатку воды в Воронцовском водозаборе начиная с 1996 года. Они подтверждают, что минерализация воды из подземных источников всегда была высокой.
Но все-таки перекрытие Северо-Крымского канала косвенно сказалось на параметрах воды в скважинах.
— Проблема некачественной подземной воды существует, — признает младший научный сотрудник отдела водоснабжения, мониторинга и альтернативного водоснабжения ФГБУН «НИИСХ Крыма» Николай Иванютин. — Из-за чрезмерной добычи подземные водоносные горизонты подвергаются засолению. Сейчас, по данным специалистов, в Крыму около 180 подземных водозаборов, и на севере Крыма самая засоленная вода. Эта же проблема существует в Саках, Евпатории и Черноморском районе. Это районы, где никогда не было поверхностных вод, и они все время использовали подземные источники. При слишком интенсивной откачке подземных вод возникает так называемая депрессионная воронка: уровень воды в активно эксплуатируемой скважине начинает понижаться, и она захватывает соседние скважины. После падения уровня новая вода просто не успевает прибывать в эти скважины. Площадь депрессионных воронок может достигать 50−100 квадратных километров. Минерализация воды поднимается, и в отдельных местах она достигает двух и даже пяти граммов солей на литр при норме один-полтора.
Правда, власти Красноперекопска говорят и о другой тенденции: в последние годы объемы потребления снижаются из-за роста тарифов на воду. Ведь раньше питьевая вода из крана была дешевая, и люди, не задумываясь, поливали ею свои участки. Теперь же потребители начинают экономить, на территориях своих домовладений бурят неглубокие скважины и добывают воду из «верховодки». А раз потребление воды из общего водозабора сокращается — снижается и риск высокой минерализации.
Засоление воды на севере Крыма во многом было связано и с деятельностью «Крымского содового завода», для работы которого необходима техническая вода. Но к настоящему моменту предприятие пробурило уже семь скважин до глубоких горизонтов, они никак не сообщаются с водоносным слоем, из которого добывается питьевая вода.
Но самое главное — для снижения минерализации ГУП «Вода Крыма» уже разработало проектно-сметную документацию на строительство станции доочистки питьевой воды на втором хозяйственно-питьевом подъеме Красноперекопска. На этот объект в федеральном бюджете в рамках ФЦП развития Крыма предусмотрено 414 миллионов рублей.
— Строительство станции доочистки решит проблему качества воды и позволит обеспечивать потребителей водой, полностью соответствующей всем существующим нормативам, — уверяет первый заместитель главы администрации Красноперекопска Сергей Гаврилец.
Также предусмотрена замена нескольких участков городского водопровода Красноперекопска, чтобы избежать вторичного засорения питьевой воды из-за изношенности трубопроводов и аварий. А в 10-м микрорайоне Красноперекопска уже работает станция доочистки питьевой воды, где жители могут бесплатно получать очищенную воду, соответствующую всем санитарным параметрам.
Всего в Крыму, по данным Совета министров Республики Крым, 93 населенных пункта, в которых отмечается очень высокие минерализация и жесткость питьевой воды. Для решения проблемы в селах будут устанавливаться станции доочистки воды. Первый такой пилотный проект реализуют в селе Каменка Первомайского района.
— Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение посчитать, сколько необходимо бюджетных средств, чтобы установить такие станции доочистки в 93 населенных пунктах, — рассказал заместитель председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк. — Мы уже приобрели первую в Крыму станцию доочистки воды российского производства и в Каменке будем тестировать ее производительность, мощность и качество. Если она оправдает себя, сделаем расчеты и выделим деньги из республиканского бюджета на закупку таких станций.
Комментарий
Алексей Яценко, заместитель министра природных ресурсов Республики Крым:
— По результатам мониторинга качества воды в целом ситуация неплохая. Есть только отдельные скачки минерализации на некоторых объектах. Это связано с тем, что некоторые сельхозпроизводители осуществляют полив своих участков водой с высокой минерализацией, что делать категорически нельзя, и тем сам просто гробят свою же землю. При выдаче лицензий на добычу подземных вод мы пытаемся прописать условие: недропользователь, вода из скважины которого не соответствует требованиям СанПиНа, при орошении своих полей должен использовать систему водоподготовки. Если производитель не выполняет это требование, его лицензия аннулируется.