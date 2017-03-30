В Красноперекопском районе Крыма воду признали непригодной для питья

Воронцовский водозабор подземных природных вод — единственный источник централизованного водоснабжения для Красноперекопска, сел Таврическое, Совхозное, Рисовое, Почетное и Пятихатка. Исследовав пробы из разводящей системы водоснабжения в 2016 году, в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что питьевая вода не соответствует СанПиНу. В частности, в ней зафиксировано содержание хлоридов 858,9 миллиграмма на литр (при норме 350), общая минерализация 2462 (при норме 1000) и общая жесткость 25 миллимоля на литр (при норме 7,0). Минерализация в Красноперекопском районе превышает норму в пять-шесть раз. Соответствующее уведомление Роспотребнадзор направил в администрации Красноперекопска и Красноперекопского района.

Регулярное употребление жесткой воды без очистки негативно влияет на состояние почек, пищеварительной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Об этом было хорошо известно все последние десятилетия, и перекрытие Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году на качество воды в водопроводе как ни странно не повлияло: ведь переброска днепровской воды на полуостров носила сезонный характер, и в северных районах Крыма ее использовали только для нужд сельского хозяйства и промышленных предприятий.

Воду для питья — так исторически сложилось — на севере Крыма всегда добывали именно из скважин. Но власти Украины вместо того, чтобы решать проблему высокой минерализации воды, с позволения Министерства здравоохранения Украины разрешили использовать ее для питья. Местное население спасалось от жесткой воды как могло: в домах и квартирах устанавливали системы обратного осмоса и фильтры.

— Это дополнительные затраты из семейного бюджета, но выхода у нас нет, — говорит местная жительница Татьяна Карамзина. — Для чая вообще покупаем бутилированную воду, потому что специфический привкус остается даже после фильтра.

— Водоснабжение Красноперекопска осуществлялось из подземных скважин с самого начала, — говорит первый заместитель главы администрации Красноперекопска Сергей Гаврилец. — У меня есть данные по жесткости и сухому остатку воды в Воронцовском водозаборе начиная с 1996 года. Они подтверждают, что минерализация воды из подземных источников всегда была высокой.