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10:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург утонет в снежной каше

В выходные месиво скует льдом.

Источник: УралИнформБюро

Столицу Урала завалит мокрым снегом. Осадки будут идти несколько дней.

В пятницу столбики термометров доберутся до плюс 3 — на дорогах будет снежная каша. В выходные улицы скует льдом — ночью обещают до минус 9 градусов, днем — 2 градуса ниже нуля. Зимних ощущений добавит ветер до 11 метров в секунду, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

По области ночами будет до минус 18, днем — минус 2.

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