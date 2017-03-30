Екатеринбург утонет в снежной каше

Столицу Урала завалит мокрым снегом. Осадки будут идти несколько дней.

В пятницу столбики термометров доберутся до плюс 3 — на дорогах будет снежная каша. В выходные улицы скует льдом — ночью обещают до минус 9 градусов, днем — 2 градуса ниже нуля. Зимних ощущений добавит ветер до 11 метров в секунду, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

По области ночами будет до минус 18, днем — минус 2.