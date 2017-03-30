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10:19 (мск), источник: Интерфакс

Африканский трубкозуб из екатеринбургского зоопарка улетел в Чехию к невесте

Екатеринбург. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Екатеринбургский зоопарк отправил в Чехию детеныша африканского трубкозуба, сообщает пресс-служба зоопарка.

Животное улетело утром во вторник рейсом Екатеринбург-Прага авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Для столь важного пассажира авиакомпания подготовила самолет, в котором можно организовать обогрев и вентиляцию в багажном отсеке. Во время перелета температура в помещении будет около +20 градусов, чтобы животному было тепло и комфортно», — говорится в сообщении.

Трубкозуб поселится в зоопарке чешского города Оломоуц. Там его уже ждет невеста.

Отмечается, что детеныш родился 14 августа 2015 года у пары трубкозубов Банту и Баги.

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина, это уже не первый случай, когда детеныши обитателей екатеринбургского зоопарка уезжают в зоопарки других стран.

«В 2014 году из аэропорта уральской столицы в Прагу улетел трубкозуб по имени Ека. В прошлом году Кольцовские таможенники разрешили вывоз тюленя и ввоз двух дикобразов», — говорится в сообщении.

Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлиненной мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Его местное название аардварк (aardvark) переводится с африкаанса как «земляная свинья». Животное активно только ночью.

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