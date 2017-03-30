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10:18 (мск), источник: Новости Перми

В работе оздоровительного комплекса «Ключи» обнаружены нарушения

Прокуратура установила, что в комплексе незаконно использовали скважину, не вели учет отходов и не рассчитывали плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Во время проверки деятельности лечебно-оздоровительного комплекса «Ключи» прокуратура выявила ряд нарушений. Так, эксплуатация скважины осуществлялась без оформления лицензии на недропользование, без санитарно-эпидемиологического заключения, без установления границ и режима зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Кроме того, не велся учет отходов, паспорта на них не разработаны, плата за негативное воздействие на окружающую среду не рассчитывалась и не вносилась. Отсутствовала схема обращения с медицинскими отходами, а временное хранение отходов проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает краевая прокуратура, директор комплекса и заместитель главного врача были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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