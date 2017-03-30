В работе оздоровительного комплекса «Ключи» обнаружены нарушения
Прокуратура установила, что в комплексе незаконно использовали скважину, не вели учет отходов и не рассчитывали плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Прокуратура установила, что в комплексе незаконно использовали скважину, не вели учет отходов и не рассчитывали плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Во время проверки деятельности
Кроме того, не велся учет отходов, паспорта на них не разработаны, плата за негативное воздействие на окружающую среду не рассчитывалась и не вносилась. Отсутствовала схема обращения с медицинскими отходами, а временное хранение отходов проводилось с нарушением
Как сообщает краевая прокуратура, директор комплекса и заместитель главного врача были привлечены к дисциплинарной ответственности.