В работе оздоровительного комплекса «Ключи» обнаружены нарушения

Во время проверки деятельности лечебно-оздоровительного комплекса «Ключи» прокуратура выявила ряд нарушений. Так, эксплуатация скважины осуществлялась без оформления лицензии на недропользование, без санитарно-эпидемиологического заключения, без установления границ и режима зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Кроме того, не велся учет отходов, паспорта на них не разработаны, плата за негативное воздействие на окружающую среду не рассчитывалась и не вносилась. Отсутствовала схема обращения с медицинскими отходами, а временное хранение отходов проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает краевая прокуратура, директор комплекса и заместитель главного врача были привлечены к дисциплинарной ответственности.