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10:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Шутки погоды: 1 апреля на Южном Урале синоптики обещают -19 градусов

Местами возможен небольшой снег, слабые метели, гололедица.

Метели, осадки и низкие температуры ожидают южноуральцев в начале апреля, сообщают в городском гидрометцентре.

В Челябинске и по области 1 апреля ожидается облачная погода, временами небольшой снег, слабая метель, гололедица. Температура воздуха ночью по области составит -11,-16 градусов, при прояснении до -19, днём -5, порывы ветра до 15−20 м/с.

В Челябинске ночью -12,-14 градусов, днём -1,-3, ветер до 14 м/с.

Напомним, сегодня, 30 марта, в Челябинске идёт мокрый снег с дождём, температура воздуха до -3 градусов.

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