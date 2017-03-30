Шутки погоды: 1 апреля на Южном Урале синоптики обещают -19 градусов

Метели, осадки и низкие температуры ожидают южноуральцев в начале апреля, сообщают в городском гидрометцентре.

В Челябинске и по области 1 апреля ожидается облачная погода, временами небольшой снег, слабая метель, гололедица. Температура воздуха ночью по области составит -11,-16 градусов, при прояснении до -19, днём -5, порывы ветра до 15−20 м/с.

В Челябинске ночью -12,-14 градусов, днём -1,-3, ветер до 14 м/с.

Напомним, сегодня, 30 марта, в Челябинске идёт мокрый снег с дождём, температура воздуха до -3 градусов.