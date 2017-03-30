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10:14 (мск), источник: СуперОмск

Омичам напомнили, куда обращаться на случай подтопления

В мэрии сообщили телефоны дежурных диспетчеров для каждого округа города.

Источник: AP 2017

По словам специалистов управления по делам ГО и ЧС администрации Омска, важное значение в принятии оперативных мер по недопущению подтопления талыми водами территорий, зданий и сооружений имеет своевременное оповещение городских служб о возникновении таких угроз.

«При необходимости выполнения работ, связанных с откачкой воды, пропуском талых вод и иных действий подобного характера, омичам следует обращаться в дорожно-эксплуатационные участки административных округов “Управления дорожного хозяйства и благоустройства” Омска», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Телефоны дежурных диспетчеров:

— Кировский округ — 55−16−92;.

— Ленинский округ — 46−92−49;.

— Октябрьский округ — 57−95−92;.

— Советский округ — 24−38−92;.

— Центральный округ — 78−46−38.

Кроме того, можно обращаться в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска по телефону: 31−74−82 или в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78−78−78.

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