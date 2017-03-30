Омичам напомнили, куда обращаться на случай подтопления
В мэрии сообщили телефоны дежурных диспетчеров для каждого округа города.
В мэрии сообщили телефоны дежурных диспетчеров для каждого округа города.
По словам специалистов управления по делам ГО и ЧС администрации Омска, важное значение в принятии оперативных мер по недопущению подтопления талыми водами территорий, зданий и сооружений имеет своевременное оповещение городских служб о возникновении таких угроз.
«При необходимости выполнения работ, связанных с откачкой воды, пропуском талых вод и иных действий подобного характера, омичам следует обращаться в
Телефоны дежурных диспетчеров:
— Кировский округ — 55−16−92;.
— Ленинский округ — 46−92−49;.
— Октябрьский округ — 57−95−92;.
— Советский округ — 24−38−92;.
— Центральный округ — 78−46−38.
Кроме того, можно обращаться в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска по телефону: 31−74−82 или в городскую единую