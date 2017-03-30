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10:18 (мск), источник: Actualitati.md

Учителя вновь выходят на протест

Проблема, связанная с повышением зарплаты, уже давно беспокоит всех работников сферы образования. Молдавские учителя настроены очень серьезно, они не намерены сдавать своих позиций и готовы на крайние меры, чтобы добиться своей цели.

Источник: Actualitati.md

Акция протеста объединит примерно 10 тысяч педагогов со всей страны. Федерация образования и науки приняла решение, что преподаватели выйдут на митинг 5 апреля.

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Протестующие пройдут от Академии наук, по проспекту Штефана чел Маре, до здания правительства. Движение автомобильного транспорта будет временно прекращено. Требуют учителя по-прежнему одного — повышение зарплаты на 50%.

3-го апреля мы планируем встретиться с представителями власти, однако это не означает, что учителя не пойдут на протест. Учителя сами решают, если хотят участвовать в акции. Остановка учебного процесса мера вынужденная, на которую толкает нас правительство — заявил глава профсоюзов образования и науки Дмитрий Иванов.

Напомним, что в последний раз учителям поднимали заработную плату в 2014 году, но она оказалась ниже прожиточного минимума.

Как мы сообщали ранее, молдавские преподаватели требуют от правительства соответствующих зарплат: Мы хотим европейские зарплаты!, Мы хотим достойную зарплату!.

Учителя требуют, чтобы их зарплата по размеру сравнялась хотя бы со средней зарплатой по стране, но пока этого не произошло и оны выходят на массовые демонстрации и приостанавливают занятия во всех дошкольных и школьных учреждениях страны.

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