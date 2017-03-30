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10:10 (мск), источник: Вести.Ру

Глава Amazon стал вторым самым богатым человеком в мире

Сооснователь и глава крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, Джефф Безос, стал вторым самым богатым человеком на планете.

Источник: AP 2017

Его состояние выросло за сутки на $1,49 млрд и составило $75,6 млрд, пишет RNS со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

В результате Безос потеснил инвестора Уоррена Баффета, состояние которого сократилось на $809 млн и составило $74,9 млрд. В целом дела у главы Amazon идут с начала года намного лучше, чем у Баффета: состояние Джеффа Безоса за этот период увеличилось на $10,2 млрд, в то время как у бывшего «второго номера» — всего на $1,75 млрд.

Первое место в пятерке самых богатых людей в мире по-прежнему занимает Билл Гейтс. Его состояние cоставляет $86 млрд. За ним следуют Джефф Безос ($75,6 млрд), Уоррен Баффет ($74,9 млрд), испанский бизнесмен, основатель розничной сети Zara Амансио Ортега ($74,2 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($61,4 млрд).

Комментарии
1
Падший Ангел
Путин застенчиво улыбается.
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