Глава Amazon стал вторым самым богатым человеком в мире

Его состояние выросло за сутки на $1,49 млрд и составило $75,6 млрд, пишет RNS со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

В результате Безос потеснил инвестора Уоррена Баффета, состояние которого сократилось на $809 млн и составило $74,9 млрд. В целом дела у главы Amazon идут с начала года намного лучше, чем у Баффета: состояние Джеффа Безоса за этот период увеличилось на $10,2 млрд, в то время как у бывшего «второго номера» — всего на $1,75 млрд.