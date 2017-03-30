Школьники представят «стельки-зарядники» и робота-лунохода на космическом форуме на Урале
На Семихатовских чтениях, организованных екатеринбургским НПО автоматики, ученики 5−11 классов презентуют 50 космических изобретений.
На Семихатовских чтениях, организованных екатеринбургским НПО автоматики, ученики 5−11 классов презентуют 50 космических изобретений.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Школьники Свердловской области представят стельки, заряжающие гаджеты при ходьбе, робота, анализирующего лунный грунт рентгеновскими лучами, и другие изобретения на молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения», организатором которого является НПО автоматики (НПОА), сообщили в
«Всего будет презентовано 50 изобретений. Мероприятие состоится с 18 по 25 апреля на нескольких площадках: в здании АО «НПО автоматики», на базе лицея номер 110 и в Технопарке «Университетский», — говорится в сообщении.
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Также команды школьников проведут состязания по робототехнике и 3D-моделированию. «Участникам предстоит решить три задачи: с помощью роботов пройти по поверхности Марса, создать 3D-модели и напечатать на 3D-принтере специальные контейнеры для марсианской еды, а также создать автоматическую ферму с микроклиматом для выращивания настоящих растений», — уточнили в
Молодежные Семихатовские чтения проводит ежегодно в апреле НПО автоматики, в них участвуют ученики 5−11-х классов. Форум получил свое название по имени Николая Семихатова (1918−2002) — главного конструктора систем управления всех советских баллистических ракет стратегических подводных лодок ВМФ СССР и ряда
НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления новейшей российской