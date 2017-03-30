Школьники представят «стельки-зарядники» и робота-лунохода на космическом форуме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Школьники Свердловской области представят стельки, заряжающие гаджеты при ходьбе, робота, анализирующего лунный грунт рентгеновскими лучами, и другие изобретения на молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения», организатором которого является НПО автоматики (НПОА), сообщили в пресс-службе предприятия в четверг.

«Всего будет презентовано 50 изобретений. Мероприятие состоится с 18 по 25 апреля на нескольких площадках: в здании АО «НПО автоматики», на базе лицея номер 110 и в Технопарке «Университетский», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на форуме состоится конкурс «Агенты Тесла», в рамках которого пройдет защита инновационных проектов, связанных с робототехникой, освоением космоса, созданием инфраструктуры городского хозяйства и другими темами, победители получат финансовую поддержку. «Это хорошая возможность заявить о себе, встретиться с известными учеными и конструкторами, обсудить космическую тематику со сверстниками. Кроме того, шесть авторов лучших работ, связанных с космосом, могут отправиться в увлекательную поездку на один из космодромов, где увидят вживую запуск ракеты», — отметил генеральный директор НПОА Андрей Мисюра.

Также команды школьников проведут состязания по робототехнике и 3D-моделированию. «Участникам предстоит решить три задачи: с помощью роботов пройти по поверхности Марса, создать 3D-модели и напечатать на 3D-принтере специальные контейнеры для марсианской еды, а также создать автоматическую ферму с микроклиматом для выращивания настоящих растений», — уточнили в пресс-службе.

Молодежные Семихатовские чтения проводит ежегодно в апреле НПО автоматики, в них участвуют ученики 5−11-х классов. Форум получил свое название по имени Николая Семихатова (1918−2002) — главного конструктора систем управления всех советских баллистических ракет стратегических подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск, выдающегося ученого в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Николай Александрович — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и дважды лауреат Государственной премии СССР.