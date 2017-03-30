18 градусов тепла ожидается в Приангарье 31 марта

В Иркутской области 31 марта еще больше потеплеет.

По прогнозам Гидрометцентра, местами по региону ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в Приангарье пронесется ветер с порывами до 14−19 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +3, -2 градусов, местами до -5, -10 градусов. Днём потеплеет до +13,+18 градусов, при увеличении облачности до +3,+8 градусов.