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10:40 (мск), источник: АиФ Иркутск

18 градусов тепла ожидается в Приангарье 31 марта

По региону пронесется ветер с порывами.

В Иркутской области 31 марта еще больше потеплеет.

По прогнозам Гидрометцентра, местами по региону ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в Приангарье пронесется ветер с порывами до 14−19 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +3, -2 градусов, местами до -5, -10 градусов. Днём потеплеет до +13,+18 градусов, при увеличении облачности до +3,+8 градусов.

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