Суровые чемпионаты среди девушек состоятся во Владивостоке

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино, Спасска — Дальнего, Комсомольска-на-Амуре, Партизанска, поселков Ярославского и Краскино.

Торжественное открытие соревнований состоится в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) в 11 часов, а в 15 часов в Краевом доме физкультуры состоится чемпионат Приморского края по самбо и сумо, в котором примут участие студентки приморских ВУЗов.

Ирина Петрова.