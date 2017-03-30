Суровые чемпионаты среди девушек состоятся во Владивостоке
Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 1 апреля, об этом сообщает ИА «Дейта».
Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 1 апреля, об этом сообщает ИА «Дейта».
В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино, Спасска — Дальнего,
Торжественное открытие соревнований состоится в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) в 11 часов, а в 15 часов в Краевом доме физкультуры состоится чемпионат Приморского края по самбо и сумо, в котором примут участие студентки приморских ВУЗов.
Ирина Петрова.