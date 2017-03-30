В Севастополе откроется новый детский сад в бухте Казачьей
31 марта должен открыться новый детский сад в бухте Казачьей. Накануне его готовность принимал местный «родительский контроль» совместно с городскими властями.
31 марта должен открыться новый детский сад в бухте Казачьей. Накануне его готовность принимал местный «родительский контроль» совместно с городскими властями.
Детский сад рассчитан на 14 групп, 4 из которых — ясельные. Всего выдано 400 путевок. На строительство дошкольного учреждения было выделено около 140 млн рублей, из которых 90 млн рублей — из городского бюджета.
Ожидается, что в этом же микрорайоне к 1 сентября будет построена новая школа, а в перспективе — строительство еще одного детского садика.