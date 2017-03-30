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10:44 (мск), источник: Newslab.ru

«Легкие на обочине»: Таблички против «черного неба» расставили вдоль красноярских дорог

Накануне такие таблички появились сразу в нескольких районах города — на ул. 2-я Брянская, на Северном шоссе и в районе острова Отдыха.

Источник: Reuters

В Красноярске неизвестные активисты ночью расставили вдоль дорог плакаты против «черного неба». Накануне такие таблички появились сразу в нескольких районах города — на ул. 2-я Брянская, на Северном шоссе и в районе острова Отдыха.

Предположительно, таким образом неравнодушные жители города в очередной раз пытались привлечь внимание к теме загрязнения воздуха, которая актуальна в последнее время.

Лозунги в подборке плакатов гласят: «Оставь легкие на обочине», «Никто не хочет переходить на газ» и так далее.

В настоящее время плакатов по этим маршрутам уже нет. Кто разместил их и убрал — неизвестно.

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