«Легкие на обочине»: Таблички против «черного неба» расставили вдоль красноярских дорог

В Красноярске неизвестные активисты ночью расставили вдоль дорог плакаты против «черного неба». Накануне такие таблички появились сразу в нескольких районах города — на ул. 2-я Брянская, на Северном шоссе и в районе острова Отдыха.

Предположительно, таким образом неравнодушные жители города в очередной раз пытались привлечь внимание к теме загрязнения воздуха, которая актуальна в последнее время.

Лозунги в подборке плакатов гласят: «Оставь легкие на обочине», «Никто не хочет переходить на газ» и так далее.

В настоящее время плакатов по этим маршрутам уже нет. Кто разместил их и убрал — неизвестно.