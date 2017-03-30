Госавтоинспекция не советует автомобилистам менять зимнюю резину

Сотрудники госавтоинспекции пока не советуют владельцам автомобилей менять зимнюю резину на летнюю. Снег, перепады температур, ледяная корка на дорогах приводят к повышению аварийности на дорогах.

Как пояснили в ГИБДД по Перми, жёстких требований о сроках смены резины нет. Есть разве что правила, записанные в техническом регламенте Таможенного союза о запрете на использование шипованных шин летом. И всё же сотрудники полиции рекомендуют внимательно следить за прогнозом погоды. Перед тем как устанавливать летнюю резину, нужно убедиться, что температура воздуха держится круглые сутки выше +7 градусов тепла и прогноз погоды на ближайшие две недели не предполагает резких похолоданий.

Сотрудники краевой дорожной полиции рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и предписания дорожных знаков, избегать резкого маневрирования. Стоит быть особенно осторожными при движении по эстакадам и мостам. Именно там вероятно появление гололедицы.