Умер челябинский журналист Вячеслав Болотников

Печальная новость — не стало Вячеслава Болотникова — известного в регионе журналиста, в 90-е и 2000-е возглавлявшего редакцию южноуральских «Вестей» и их предшественника — программу «8 Канал», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Журналисты региона и многих федеральных СМИ скорбят вместе с семьей Вячеслава Болотникова. Многим коллегам Вячеслав Аркадьевич стал учителем и другом, помог сделать первые шаги в профессии.

Вячеслава Болотникова не стало накануне днём. Ему было чуть больше 60 лет. Мало кто знал: последние годы, руководя Советом ветеранов областного Союза журналистов, всегда позитивный и очень доброжелательный, Вячеслав Аркадьевич боролся с тяжелой болезнью.