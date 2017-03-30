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10:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Умер челябинский журналист Вячеслав Болотников

Последние годы он руководил Советом ветеранов областного Союза журналистов.

Печальная новость — не стало Вячеслава Болотникова — известного в регионе журналиста, в 90-е и 2000-е возглавлявшего редакцию южноуральских «Вестей» и их предшественника — программу «8 Канал», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Журналисты региона и многих федеральных СМИ скорбят вместе с семьей Вячеслава Болотникова. Многим коллегам Вячеслав Аркадьевич стал учителем и другом, помог сделать первые шаги в профессии.

Вячеслава Болотникова не стало накануне днём. Ему было чуть больше 60 лет. Мало кто знал: последние годы, руководя Советом ветеранов областного Союза журналистов, всегда позитивный и очень доброжелательный, Вячеслав Аркадьевич боролся с тяжелой болезнью.

«Это тот редкий случай, когда человек был любим и уважаем практически всеми. Личность. Профессионал», — пишут в соцсетях те, кто знал Вячеслава Болотникова лично. Подписываемся под каждым словом. Панихида состоится завтра, 31 марта.

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