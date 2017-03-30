В Башкортостане шестой день подряд действует штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют снегопад, переходящий в метель. На отдельных участках автодорог возможны снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 23-х метров в секунду.

На трассах во время метели видимость ухудшится до 500 метров. А вот в последующие дни, как говорят метеорологи, интенсивность осадков уменьшится. Но на смену им придут морозы до -18 градусов.

Весна в республике наступит не раньше следующих выходных.