31 марта в ряде казанских домов отключат электричество

(Город Казань KZN.RU, 30 марта). 31 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Белинского, 1/5, 3, 5, 5а, Лядова, 2, 4, Копылова, 5/1, 7/2, а с 9.00 до 17.00 — в домах частного сектора по ул. Дунайская, Кубанская.

С 9.00 до 16.00 свет отключат в пос. Медгородок Приволжского района по ул. Лазурная, Медиков, Уютная, Юкэ.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресу: ул. Н. Ершова, 57.