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10:27 (мск), источник: Noi.md

Бывший министр Молдовы вошла в список самых влиятельных 50 женщин Румынии

Бывший министр финансов Молдовы и бывший посол в Великобритании Мариана Дурлештяну вошла в «Топ 50 самых влиятельных женщин Румынии» Forbes.

Источник: Noi.md

45-летняя Дурлештяну является экономистом, дипломатом и политиком из Молдовы.

Она была послом РМ в Великобритании с 2004—2008 гг.., а в 2008—2009 гг. — министром финансов. После этого уехала в Румынию. С 2013 г. является экономическим директором компании Rompetrol.

В этом качестве она и в прошлом году заняла 25 место в списке самых влиятельных женщин Румынии.

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