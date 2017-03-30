Бывший министр Молдовы вошла в список самых влиятельных 50 женщин Румынии

45-летняя Дурлештяну является экономистом, дипломатом и политиком из Молдовы.

Она была послом РМ в Великобритании с 2004—2008 гг.., а в 2008—2009 гг. — министром финансов. После этого уехала в Румынию. С 2013 г. является экономическим директором компании Rompetrol.

В этом качестве она и в прошлом году заняла 25 место в списке самых влиятельных женщин Румынии.