СПбГУ переведет зачетки в электронный формат в следующем учебном году

«В настоящее время в СПбГУ реализуется проект по переводу зачетных книжек в электронный формат. Предполагается, что окончательно эта система будет внедрена в 2017/18 учебном году», — сказала она.

Лаврикова отметила, что идея создания «электронной зачетки» возникла еще в 2011 году. «Уже сейчас все универсанты через личный кабинет на сайте СПбГУ имеют доступ к электронной версии своих зачеток. Пока они дублируются традиционной “бумажной” версией, однако университет планирует полностью перейти на цифровой формат», — пояснила она.