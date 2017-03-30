СПбГУ переведет зачетки в электронный формат в следующем учебном году

«В настоящее время в СПбГУ реализуется проект по переводу зачетных книжек в электронный формат. Предполагается, что окончательно эта система будет внедрена в 2017/18 учебном году», — сказала она.
Лаврикова отметила, что идея создания «электронной зачетки» возникла еще в 2011 году. «Уже сейчас все универсанты через личный кабинет на сайте СПбГУ имеют доступ к электронной версии своих зачеток. Пока они дублируются традиционной “бумажной” версией, однако университет планирует полностью перейти на цифровой формат», — пояснила она.
Санкт-Петербургский государственный университет — старейший российский вуз, чья история насчитывает 293 года, крупнейший вуз Петербурга наряду с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого — в обоих вузах около 30 тысяч обучающихся. В СПбГУ 24 факультета, работают 13 тысяч сотрудников, почти шесть тысяч преподавателей, в том числе 1500 докторов наук, почти 3000 кандидатов наук, более 40 академиков государственных академий. С 1 сентября 2016 года вступил в действие закон, разрешающий СПбГУ и МГУ присуждать собственные ученые степени.