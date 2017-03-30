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10:56 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы попросят ускорить установку датчиков выбросов на предприятиях

Депутаты Законодательного Собрания края намерены обратиться к коллегам в Госдуму по вопросу скорейшего оснащения предприятий специальными датчиками по отслеживанию вредных выбросов в атмосферу.

Согласно закону «Об охране окружающей среды», с 1 января 2018 года все предприятия, которые так или иначе оказывают воздействие на окружающую среду, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ. Однако в министерстве природных ресурсов и экологии РФ намерены до конца этого года принять закон, который будет обязывать предприятия установить такие датчики лишь в течение 4 лет. Исключение может быть сделано только при конструктивных изменениях источников выбросов в рамках модернизации.

Позицию краевых депутатов сегодня в рамках сессии Законодательного Собрания разъяснил спикер Александр Усс. Он отметил, что такая инициатива не может быть поддержана регионами, для которых характерны высокие и очень высокие уровни загрязнения. Красноярский край, по мнению парламентариев как раз и относится к таким. В этой связи народные избранники планируют направить обращение в адрес депутатов Госдумы и в правительство России с предложением определить обязательную установку датчиков с 1 января 2018 года.

«Для того чтобы подготовиться, было достаточно времени, — пояснил Александр Усс. — Недавно мы с некоторым удивлением узнали о федеральной инициативе отложить установку этих приборов еще на четыре года. Мы полагаем, что делать это нельзя. Это не столь дорогостоящее мероприятие, тем боле что предприятия, о которых идет речь, отнюдь не самые бедные в стране. Поэтому обращение Законодательного Собрания касается необходимости оставить в силе это требование, чтобы по крайней мере у нас в Красноярском крае с учетом неблагополучной атмосферы, а также приближающейся Универсиады закон в этой части начал работать с 2018 года. Это хорошая база для соответствующего контроля и принятия адекватных мер. Очень надеемся, что федеральные органы власти услышат наш голос».

С просьбой поддержать это обращение парламентарии также обратились в правительственные, законодательные и исполнительные органы власти в других регионах России.

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