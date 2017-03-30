Социологи составили психологический атлас Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. Гуманитарный университет представил «Психологический атлас Екатеринбурга». Его презентация прошла на
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. Гуманитарный университет представил «Психологический атлас Екатеринбурга». Его презентация прошла на
Авторы исследования попытались выяснить, каким является субъективное представление горожан об уральской столице. Результаты работы были объединены в «районы психологического благополучия и неблагополучия». В исследовании приняли участие около 500 горожан.
Согласно исследованию наиболее благополучными горожане считают центр Екатеринбурга, Академический, Пионерский районы и ВИЗ. Горожан привлекают яркие здания, хорошие дороги, видеонаблюдение и хорошая освещеность.
Неблагополучными назвали Уралмаш, Вторчермет, Елизавет, Химмаш, Сортировку и Эльмаш. В этих локациях агрессивная среда и унылые серые здания взывают у жителей депрессии.
При формировании «районов психологического благополучия/неблагополучия» учитывались густонаселенность и наличие
«Атлас представляет интерес для государственных структур, так как вскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать представление екатеринбуржцев о городе. Кроме того, Атлас будет полезен владельцам бизнеса, зависящего от местоположения: застройщикам, риелторам, представителям развлекательного сектора», — отмечают авторы исследования.
Методика его проведения включала в себя анкетирование, опросы, а также метод социального картографирования, техники проективной психологии и ментальных карт.
Психологический атлас уральской столицы является частью масштабного проекта «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности личности», которое будет проводится и в других российских городах.