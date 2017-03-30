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10:37 (мск), источник: УралПолит.ру

Социологи составили психологический атлас Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. Гуманитарный университет представил «Психологический атлас Екатеринбурга». Его презентация прошла на пресс-конференции 29 марта.

Авторы исследования попытались выяснить, каким является субъективное представление горожан об уральской столице. Результаты работы были объединены в «районы психологического благополучия и неблагополучия». В исследовании приняли участие около 500 горожан.

Согласно исследованию наиболее благополучными горожане считают центр Екатеринбурга, Академический, Пионерский районы и ВИЗ. Горожан привлекают яркие здания, хорошие дороги, видеонаблюдение и хорошая освещеность.

Неблагополучными назвали Уралмаш, Вторчермет, Елизавет, Химмаш, Сортировку и Эльмаш. В этих локациях агрессивная среда и унылые серые здания взывают у жителей депрессии.

При формировании «районов психологического благополучия/неблагополучия» учитывались густонаселенность и наличие стресс-факторов, таких как преступность, наркомания, разрушенные и заброшенные здания.

«Атлас представляет интерес для государственных структур, так как вскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать представление екатеринбуржцев о городе. Кроме того, Атлас будет полезен владельцам бизнеса, зависящего от местоположения: застройщикам, риелторам, представителям развлекательного сектора», — отмечают авторы исследования.

Методика его проведения включала в себя анкетирование, опросы, а также метод социального картографирования, техники проективной психологии и ментальных карт.

Психологический атлас уральской столицы является частью масштабного проекта «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности личности», которое будет проводится и в других российских городах.

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