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10:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На выходных в Новосибирске ожидают дождь со снегом

Синоптики также прогнозируют снижение дневной температуры до 0 °C.

Источник: Reuters

На выходных в Новосибирске ожидают дождь со снегом, об этом свидетельствуют данные синоптиков.

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +9°C, дождь.

В ночь на пятницу температура составит +2°C, днем +4°C, снег.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -3°C, днем +4°C, дождь.

Ночью в воскресенье температура составит -7°C, днем -0°C, снег.

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +7°C, дождь.

В ночь на пятницу температура составит -0°C, днем +1°C, снег.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +2°C, днем +5°C, дождь.

Ночью в воскресенье температура составит -5°C, днем -2°C, снег.

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