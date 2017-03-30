На выходных в Новосибирске ожидают дождь со снегом
Синоптики также прогнозируют снижение дневной температуры до 0 °C.
Синоптики также прогнозируют снижение дневной температуры до 0 °C.
На выходных в Новосибирске ожидают дождь со снегом, об этом свидетельствуют данные синоптиков.
По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +9°C, дождь.
В ночь на пятницу температура составит +2°C, днем +4°C, снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -3°C, днем +4°C, дождь.
Ночью в воскресенье температура составит -7°C, днем -0°C, снег.
По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +7°C, дождь.
В ночь на пятницу температура составит -0°C, днем +1°C, снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +2°C, днем +5°C, дождь.
Ночью в воскресенье температура составит -5°C, днем -2°C, снег.