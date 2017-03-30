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11:54 (мск), источник: Югополис

Мэра Краснодара попросили устанавливать более актуальные памятники

Депутат ЗСК Алексей Гусак попросил Евгения Первышова устанавливать в городе не только памятники казакам.

Источник: Югополис

«При всем разнообразии колоритных исторических и памятных сюжетов в скульптуре, малые архитектурные формы в стиле современного искусства практически отсутствуют», — говорится в обращении. — Те из граждан, кто побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, а также зарубежных странах, встречали подобные работы.

Алексей Гусак упоминает работы краснодарской арт-группы Recycle и предлагает мэру обратить внимание на их творчество.

«Работы арт-группы Recycle находятся во многих музеях и галереях мира.. Художники не раз с особым теплом отзывались о родном Краснодаре, в котором, несмотря на мировую известность и занятость, они стараются проводить время и имеют здесь цех», — говорится в тексте обращения.

— У нас консервативный регион, и я с пониманием отношусь к обилию традиционных и классических скульптур, — сообщил Гусак «Югополису». — Но не замечать назревший запрос общества тоже нельзя. Аукцион «Мост» — прекрасный тому пример; представители разных слоёв общества, от крупных бизнесменов до обычных горожан, рублем доказали, что это интересно и пользуется спросом. Возможное сотрудничество с представителями современного искусства — это прекрасная возможность для города показать, что не только Сергей Галицкий держит нос по ветру и делает что-то действительно красивое для города.

Напомним, 27 марта в Краснодаре прошла открытая выставка эскизных проектов скульптурной композиции — памятного въездного знака, посвящённого казакам-основателям Краснодара. А в конце февраля на сайте администрации Краснодара стартовало онлайн-голосование за лучший проект памятника казакам-основателям города. Формально распоряжение № 6108 подписано мэром города Первышовым, но, по данным «Югополиса», это решение губернатора Краснодарского края, отписанное для исполнения муниципалитету.

Данные о финансировании не указаны, скорее всего, как сообщал ранее «Югополису» источник, близкий к администрации, памятник будет создан за счет «внебюджетных средств».

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