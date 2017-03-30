Мэра Краснодара попросили устанавливать более актуальные памятники
Депутат ЗСК Алексей Гусак попросил Евгения Первышова устанавливать в городе не только памятники казакам.
Депутат ЗСК Алексей Гусак попросил Евгения Первышова устанавливать в городе не только памятники казакам.
«При всем разнообразии колоритных исторических и памятных сюжетов в скульптуре, малые архитектурные формы в стиле современного искусства практически отсутствуют», — говорится в обращении. — Те из граждан, кто побывал в Москве,
Алексей Гусак упоминает работы краснодарской
«Работы
— У нас консервативный регион, и я с пониманием отношусь к обилию традиционных и классических скульптур, — сообщил Гусак «Югополису». — Но не замечать назревший запрос общества тоже нельзя. Аукцион «Мост» — прекрасный тому пример; представители разных слоёв общества, от крупных бизнесменов до обычных горожан, рублем доказали, что это интересно и пользуется спросом. Возможное сотрудничество с представителями современного искусства — это прекрасная возможность для города показать, что не только Сергей Галицкий держит нос по ветру и делает
Напомним, 27 марта в Краснодаре прошла открытая выставка эскизных проектов скульптурной композиции — памятного въездного знака, посвящённого
Данные о финансировании не указаны, скорее всего, как сообщал ранее «Югополису» источник, близкий к администрации, памятник будет создан за счет «внебюджетных средств».