На пост председателя Союза писателей Башкортостана претендуют три кандидата
УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На пост председателя правления Союза писателей Башкортостана претендуют три кандидата.
УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На пост председателя правления Союза писателей Башкортостана претендуют три кандидата.
Это доцент факультета башкирской филологии БГПУ им. Акмуллы Заки Алибаев, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов и заместитель директора Башкирского издательства «Китап» Фарит Ахмадеев. Каждый из соискателей подготовил свою предвыборную программу.
В настоящее время обязанности председателя временно исполняет Заки Алибаев. Как сообщил врио председателя, желающие выдвинуться на пост руководителя организации могут это сделать и в начале общего собрания, так что количество кандидатов может увеличиться.
Общее собрание и выборы состоятся в Уфе 31 марта в Доме актера по адресу: ул. Пушкина, 94.