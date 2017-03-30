На пост председателя Союза писателей Башкортостана претендуют три кандидата

Это доцент факультета башкирской филологии БГПУ им. Акмуллы Заки Алибаев, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов и заместитель директора Башкирского издательства «Китап» Фарит Ахмадеев. Каждый из соискателей подготовил свою предвыборную программу.

В настоящее время обязанности председателя временно исполняет Заки Алибаев. Как сообщил врио председателя, желающие выдвинуться на пост руководителя организации могут это сделать и в начале общего собрания, так что количество кандидатов может увеличиться.

Общее собрание и выборы состоятся в Уфе 31 марта в Доме актера по адресу: ул. Пушкина, 94.