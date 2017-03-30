Глава Института экономики РАН констатировал «закат Российской академии наук»

«Происходит закат, как я думаю, может я и ошибаюсь, конечно, может я очень большой пессимист, Российской академии наук, и то, что произошло, перенос выборов — это лишь внешняя оболочка готовящейся очень серьезной трансформации Российской академии наук, как я понимаю, в клуб весёлых или невеселых, любознательных, не очень молодых людей, где будет выбран следующий президент, с моей точки зрения, который будет модератором этого клуба», — сказал Гринберг в пленарной дискуссии Московского экономического форума.

Сейчас в Госдуме готовят поправки в закон о науке, которые предполагают изменения системы выборов президента РАН, а именно выдвижение нескольких кандидатур от общего собрания академии, из которых выбирать на должность будет президент России.

Реформа РАН, которая проводится последние годы в РАН, идет очень болезненно, признавала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Реформа, которая идет последние годы в РАН, идет болезненно, накопилось очень много проблем, наслоений», — сказала она.

Матвиенко отметила, что «надо завершить эту реформу с тем, чтобы повысить эффективность и самой академии, и академических институтов, и практическую отдачу для развития нашей страны».